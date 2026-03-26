Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минфин РФ приостановил операции с валютой и золотом по бюджетному правилу до лета, вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Цель бюджетного правила - ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. До марта Минфин продавал валюту на рынке.