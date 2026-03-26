Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу - РИА Новости, 26.03.2026
16:34 26.03.2026 (обновлено: 22:45 26.03.2026)
Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу - РИА Новости, 26.03.2026
Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
Минфин РФ приостановил операции с валютой и золотом по бюджетному правилу до лета, вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:34:00+03:00
2026-03-26T22:45:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу

Минфин приостановил до лета валютные операции по бюджетному правилу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Александр Шохин и Антон Силуанов на XXXV съезде РСПП
Александр Шохин и Антон Силуанов на XXXV съезде РСПП - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Александр Шохин и Антон Силуанов на XXXV съезде РСПП
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минфин РФ приостановил операции с валютой и золотом по бюджетному правилу до лета, вернется к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Приостановили действие бюджетного правила до лета, вернемся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда призвал сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках, так как если рынки сегодня качнулись в одну сторону, завтра они могут качнуться в другую.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Минфин РФ сообщал, что в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки или продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.
Министерство финансов России предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, корректировка цены отсечения на текущий год не обсуждается, заявил ранее журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Цель бюджетного правила - ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. До марта Минфин продавал валюту на рынке.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
