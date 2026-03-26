Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым
Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым - РИА Новости, 26.03.2026
Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым
Текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым; среднесрочно их динамика будет находиться в рамках общей инфляции, заявил... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:53:00+03:00
2026-03-26T16:53:00+03:00
2026-03-26T16:53:00+03:00
ближний восток
экономика, ближний восток, владимир потанин, российский союз промышленников и предпринимателей, норильский никель
Экономика, Ближний Восток, Владимир Потанин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Норильский никель
Потанин назвал текущий рост цен на нефть разовым
Потанин: текущий рост цен на нефть это разовое явление
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым; среднесрочно их динамика будет находиться в рамках общей инфляции, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
"Я думаю, что на среднесрочном горизонте все цены будут подчиняться обычному цикличному закону: они будут повышаться, понижаться, но тем не менее, наверное, будут в целом в рамках общей инфляции. И те временные изменения ценовые, я бы даже пока не анализировал, потому что они точно являются разовыми в виду экстраординарных причин, которые их вызвали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что происходит с ценами на нефть.
Потанин
также понадеялся, что кризис на рынке энергоносителей, возникший на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
, не продлится долго.
"Вот мы переживём этот кризис. Не дай бог, чтоб он еще долго продолжался. И тогда станет яснее", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.