Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 26.03.2026 (обновлено: 17:21 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/posolstvo-2083098620.html
В посольстве России оценили перспективы диалога с парламентариями США
Прямой диалог законодателей РФ и США позволит снять зашкаливающие раздражители в двухсторонних отношениях, как "ковровые" персональные санкции, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082994851_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_8511351bba9e59798aeaed99820edb03.jpg
https://ria.ru/20260326/obsudyat-2083098466.html
https://ria.ru/20260326/peskov-2083026767.html
В посольстве России оценили перспективы диалога с парламентариями США

© РИА НовостиСамолет летного отряда "Россия" в аэропорту JFK в Нью-Йорке
Самолет летного отряда Россия в аэропорту JFK в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости
Самолет летного отряда "Россия" в аэропорту JFK в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Прямой диалог законодателей РФ и США позволит снять зашкаливающие раздражители в двухсторонних отношениях, как "ковровые" персональные санкции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Прямой диалог законодателей, даже с учётом неоднозначных настроений в конгрессе по отношению к России, позволяет лучше понять позиции друг друга, снять зашкаливающие раздражители в двусторонней повестке дня, вроде "ковровых" персональных санкций, введенных администрацией Джо Байдена, когда въезд в США был закрыт всем депутатам Госдумы и Совета Федерации", - сообщили в посольстве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Депутаты ГД в США обсудят возможный визит коллег в Москву
Вчера, 17:15
В посольстве России в Вашингтоне подтвердили, что рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению члена палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны. "В том, что надо скорее возвращаться к нормальности между нашими странами и парламентами, как раз убеждены Луна и ее единомышленники, добившиеся изъятия из-под санкционных запретов для членов российской делегации, и это создаёт условия для восстановления сотрудничества в самых различных областях, в том числе в сфере торговли и инвестиций", - сообщили в посольстве.
В четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в составе думской делегации в США прибыли вице-спикер Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Песков назвал диалог российских и американских парламентариев важным
Вчера, 12:45
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала