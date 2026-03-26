В посольстве России оценили перспективы диалога с парламентариями США

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Прямой диалог законодателей РФ и США позволит снять зашкаливающие раздражители в двухсторонних отношениях, как "ковровые" персональные санкции, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Прямой диалог законодателей, даже с учётом неоднозначных настроений в конгрессе по отношению к России, позволяет лучше понять позиции друг друга, снять зашкаливающие раздражители в двусторонней повестке дня, вроде "ковровых" персональных санкций, введенных администрацией Джо Байдена, когда въезд в США был закрыт всем депутатам Госдумы и Совета Федерации", - сообщили в посольстве.
В посольстве России в Вашингтоне подтвердили, что рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению члена палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны. "В том, что надо скорее возвращаться к нормальности между нашими странами и парламентами, как раз убеждены Луна и ее единомышленники, добившиеся изъятия из-под санкционных запретов для членов российской делегации, и это создаёт условия для восстановления сотрудничества в самых различных областях, в том числе в сфере торговли и инвестиций", - сообщили в посольстве.
В четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в составе думской делегации в США прибыли вице-спикер Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.