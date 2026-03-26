В Польше зафиксировали исторический рекорд стоимости дизельного топлива

ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Исторический рекорд стоимости дизтоплива зафиксирован в Польше, сообщает издание money.pl.
"Дизельное топливо в Польше подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете от 25 марта говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). Это исторический рекорд", — говорится в сообщении.
При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого за литр (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
По данным издания, ранее максимальная цена дизельного топлива в стране составляла 8,08 злотого за литр (2,2 доллара). Этот рекорд был установлен 19 октября 2022 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
