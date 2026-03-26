17:50 26.03.2026
Полянский: некоторые страны ОБСЕ стремятся сорвать переговоры по Украине
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Евросоюз
Полянский: некоторые страны хотят сорвать переговоры по Украине своим участием

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Некоторые государства-участники ОБСЕ стремятся любой ценой прорваться к столу переговоров по украинскому урегулированию, чтобы их сорвать, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ он обратился к некоторым странам-участницам объединения в связи с их попытками подорвать усилия по поиску долгосрочного и устойчивого мирного решения украинского кризиса.
"Интереса к устойчивому и долгосрочному урегулированию у вас нет. Есть только стремление любой ценой прорваться к столу переговоров, чтобы их сорвать", - заявил Полянский.
Постпред РФ напомнил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса в трехстороннем формате с участием США по-прежнему находятся на временной паузе. Всему виной развязанная против Ирана агрессия и очевидная неготовность киевского режима к субстантивной работе.
При этом поддержка Украины продолжает сопровождаться ускоренной милитаризацией стран ЕС, несмотря на негативные последствия этого безумия для экономики государств-членов объединения.
Россия не теряет интерес к переговорам по Украине, напротив, сохраняет открытость к продолжению контактов, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
