Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

https://ria.ru/20260326/pogoda-2082978478.html
2026-03-26T08:28:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_b5ef18debbd4c2b03e452c73e30223d4.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5ec647afd49495b1e88a44801964018d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается до плюс 15 градусов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 15 градусов, что соответствует температурным показателя середины апреля, ожидается малооблачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать западная периферия антициклона. В Москве
и ее окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 13 - плюс 15 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус
.
Синоптик подчеркнул, что такие значения соответствуют температурному режиму середины апреля. Ветер в столице юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление близко к норме. В течение дня показания барометров будут меняться мало. Они составят 746 миллиметров ртутного столба", - заключил Леус.