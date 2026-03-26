Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 15 градусов, что соответствует температурным показателя середины апреля, ожидается малооблачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столице будет формировать западная периферия антициклона. В Москве и ее окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 13 - плюс 15 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус

Синоптик подчеркнул, что такие значения соответствуют температурному режиму середины апреля. Ветер в столице юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду.