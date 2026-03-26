Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/pogoda-2082978478.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 15 градусов, что соответствует температурным показателя середины апреля, ожидается малооблачная погода РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_b5ef18debbd4c2b03e452c73e30223d4.jpg
https://ria.ru/20260325/prognoz-2082801476.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5ec647afd49495b1e88a44801964018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир в Москве
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 15 градусов, что соответствует температурным показателя середины апреля, ожидается малооблачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать западная периферия антициклона. В Москве и ее окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 13 - плюс 15 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что такие значения соответствуют температурному режиму середины апреля. Ветер в столице юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление близко к норме. В течение дня показания барометров будут меняться мало. Они составят 746 миллиметров ртутного столба", - заключил Леус.
Девушка на Большом Москворецком мосту в столице - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Синоптики сделали прогноз на апрель для регионов России
Вчера, 17:02
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала