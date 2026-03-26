Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:51 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/podmoskove-2083072373.html
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли свыше 15 тысяч человек
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083073097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a439e3521d4e02b3d4cf7768757bb18.jpg
https://ria.ru/20260325/onkoskrining-2082808026.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083073097_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c9d4bdc5929219d4cb722e4363a03b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли свыше 15 тысяч человек

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЦентры репродуктивного здоровья в Московской области
Центры репродуктивного здоровья в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пары, которые испытывают трудности с наступлением беременности естественным путем, могут обратиться в подмосковные центры репродуктивного здоровья и пройти комплексное обследование и лечение.
"В центрах репродуктивного здоровья региона пары могут получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других. При необходимости их направят на необходимые исследования и назначат лечение. С начала года в региональные центры репродуктивного здоровья обратились более 15 тысяч человек", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Записаться можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".
Также в Подмосковье реализуется нацпроект "Семья", благодаря которому строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала