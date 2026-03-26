Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли свыше 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской...
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пары, которые испытывают трудности с наступлением беременности естественным путем, могут обратиться в подмосковные центры репродуктивного здоровья и пройти комплексное обследование и лечение.
"В центрах репродуктивного здоровья региона пары могут получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других. При необходимости их направят на необходимые исследования и назначат лечение. С начала года в региональные центры репродуктивного здоровья обратились более 15 тысяч человек", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Записаться можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".
Также в Подмосковье реализуется нацпроект "Семья", благодаря которому строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.