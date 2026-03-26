08:40 26.03.2026
В Мытищах мужчина пытался поджечь трансформаторную станцию из-за мошенников
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Молодой человек под влиянием мошенников попытался поджечь трансформаторную подстанцию в Мытищах, он задержан, сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Установлено, что злоумышленник в селе Виноградово облил горючей смесью и поджёг трансформаторную подстанцию и скрылся, возгорание вскоре потухло. В случае полного уничтожения электрооборудования ущерб составил бы более 3 миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, слова которой приводятся в канале подмосковной полиции на платформе Max.
"Сотрудники уголовного розыска 4-го отдела полиции МУ МВД России "Мытищинское" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя Химок, подозреваемого в попытке повреждения имущества... В отношении подозреваемого следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый задержан. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что якобы от его имени на "Госуслугах" оформлена доверенность на человека, который теперь может финансировать ВСУ. Чтобы избежать уголовного преследования мошенники убедили обвиняемого поджечь объект энергетики, добавила Петрова.
"Мытищинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в ведомстве.
