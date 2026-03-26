Поддержка малого бизнеса в АПК вырастет на 35 млн руб в Челябинской области - РИА Новости, 26.03.2026
12:54 26.03.2026
Поддержка малого бизнеса в АПК вырастет на 35 млн руб в Челябинской области
Поддержка малого бизнеса в АПК вырастет на 35 млн руб в Челябинской области
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Поддержка малого бизнеса в агропромышленном комплексе (АПК) вырастет на 35 миллионов рублей в Челябинской области в 2026 году по сравнению с 2025 годом и составит 240,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году в Челябинской области обновят меры поддержки фермеров. Вместо грантов на развитие семейных ферм и "Агростартапа" появится единый грант на развитие фермерских хозяйств. Также для ветеранов СВО запустят новый грант "Агромотиватор".
Так, из суммы поддержки малого бизнеса в АПК (240,6 миллиона рублей) 166,1 миллиона рублей направят на гранты. В том числе 124,6 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 41,5 миллиона рублей – из областного.
"Практически каждый фермер участвует в реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Наша задача сформировать актуальную и понятную систему поддержки малых форм хозяйствования, которые готовы создавать современные предприятия и выпускать конкурентную продукцию", – отмечает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Челябинской области Анна Кожевина, ее слова приводит пресс-служба.
Решение объединить гранты "Агростартап" и на развитие семейных ферм принято Минсельхозом России. Оно связано с тем, что прежний размер "Агростартапа" уже перестал отвечать экономическим условиям. В регионе максимальная сумма такого гранта составляла 3,5 миллиона рублей, минимальная – 1,5 миллиона рублей. Минимальный размер нового гранта на развитие фермерских хозяйств составит 3 миллиона рублей. Максимальная сумма будет зависеть от категории заявителя.
Региональное министерство сельского хозяйства разработало порядки предоставления грантов, они проходят процедуру согласования.
