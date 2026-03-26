Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 26.03.2026 (обновлено: 17:06 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/piramidy-2082860599.html
Восемь любопытных фактов о пирамидах в Гизе
Восемь любопытных фактов о пирамидах в Гизе
2026-03-26T17:01:00+03:00
2026-03-26T17:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40834/05/408340578_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_b5538a65a2d83558783767b81abea257.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40834/05/408340578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b2407dff122541c9bb5864e049e411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкСфинкс и пирамиды в Гизе
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Сфинкс и пирамиды в Гизе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кажется, что все секреты пирамид раскрыли за десятки веков их существования. Но даже спустя тысячи лет памятник древней архитектуры находит, чем удивить и туристов, и ученых.
Что самого интересного выяснили о пирамидах?

Раньше пирамиды сияли

Песочные, серые, выцветшие монолиты посреди пустыни — это не то, как раньше выглядели пирамиды. Изначально они были облицованы полированным белым известняком.
Блестящий, отполированный до зеркального блеска известняк сиял так, что его могло быть видно чуть ли не из космоса. Каждый облицовочный камень обтачивали под углом и шлифовали до блеска. Об этом рассказал египтолог Карлова университета Мохамед Мегахед.
К сожалению, между 820 годом нашей эры и XII веком люди начали снимать облицовку пирамид и использовать ее для своих домов. Медленно, но верно красота меркла. Теперь мы знаем один из величайших памятников архитектуры совсем другим.

Красная пирамида

После взгляда на ступенчатые пирамиды фараон Снофру, основатель IV династии понял: нужна другая, идеально ровная, с гладкими стенами.
Так появилась Красная пирамида. Имя свое она получила из-за оттенка камней, использовавшихся при строительстве. И вот что смешно: это самая плоская пирамида из всех.

Три камня указывают

На карте плато Гиза заметно, что юго-восточные углы каждой пирамиды указывают точно на храм Ра в Гелиополе. Это — не случайное совпадение.
© Фото : NASA via Terry Virts
Вид на египетские пирамиды из космоса
Фараоны IV династии верили, что они — прямые потомки солнечного бога Ра. Поэтому они выстроили свои гробницы так, чтобы они стали естественной частью цикла солнца. Кроме того, они совпадают с созвездием Ориона.

44-метровая лодка в песках

Древние египтяне не просто строили пирамиды — они закапывали рядом с ними полноразмерные корабли. Нужны они были для того, чтобы, по поверьям, фараон мог плыть по небесным водам.
В 1954 году археологи обнаружили одну из самых впечатляющих лодок рядом с пирамидой Хеопса длиной в 44 метра. Спустя 4600 лет в земле она идеально сохранилась под каменными блоками.

Величайшая тайна в истории

Великую пирамиду Хеопса строили из 2,3 миллиона известняковых блоков. Каждый весил в среднем от 2,5 до 15 тонн.
Сколько человек нужно, чтобы поднять 15-тонный камень? Много. А сколько человек нужно, чтобы поднять 2,3 миллиона таких камней? Более 100 тысяч человек в течение 23 лет.
Ученые выдвигали различные теории: деревянные рампы, каменные сани, вода для скольжения, блоки и рычаги. Но конкретных доказательств нет. Даже раствор, который скрепляет камни пирамиды, до сих пор невозможно скопировать, несмотря на то, что мы знаем его состав.

Внутри жила душа фараона

Внутри пирамиды была потайная комната — сердаб. В ней стояла статуя из камня или дерева, которая изображала фараона. Ее называли Ка — духовный двойник. Рядом была "ложная дверь", через которую дух умершего мог приходить-уходить, получать жертвоприношения от посетителей и в целом вести вполне нормальную жизнь.
Логика проста: если мумия уничтожена — дух будет жить в статуе.

Вокруг пирамид были целые города

Археологи обнаружили два полноценных "города", где жили не только каменщики и рабочие, но и пекари, плотники, ткачи, административный персонал. Некоторые жили в семейных домах с собственными дворами и кухнями. Другие спали в казармах.
© Public domain
Раскопки в пирамиде Хеопса, 1910 год

Комнаты в темноте

Ученые в рамках исследований памятника используют тепловизионную съемку и спутниковые технологии. Нередко они находят в пирамидах потенциальные скрытые комнаты. Что в них находится никто не знает.
Может быть, сокровища. Может быть, записи цивилизации, которая могла быть более развитой, чем мы думаем. Может быть, просто пыль и гробница какого-нибудь жреца.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала