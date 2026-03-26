Восемь любопытных фактов о пирамидах в Гизе

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кажется, что все секреты пирамид раскрыли за десятки веков их существования. Но даже спустя тысячи лет памятник древней архитектуры находит, чем удивить и туристов, и ученых.

Что самого интересного выяснили о пирамидах?

Раньше пирамиды сияли

Песочные, серые, выцветшие монолиты посреди пустыни — это не то, как раньше выглядели пирамиды. Изначально они были облицованы полированным белым известняком.

Блестящий, отполированный до зеркального блеска известняк сиял так, что его могло быть видно чуть ли не из космоса. Каждый облицовочный камень обтачивали под углом и шлифовали до блеска. Об этом рассказал египтолог Карлова университета Мохамед Мегахед.

К сожалению, между 820 годом нашей эры и XII веком люди начали снимать облицовку пирамид и использовать ее для своих домов. Медленно, но верно красота меркла. Теперь мы знаем один из величайших памятников архитектуры совсем другим.

Красная пирамида

После взгляда на ступенчатые пирамиды фараон Снофру, основатель IV династии понял: нужна другая , идеально ровная, с гладкими стенами.

Так появилась Красная пирамида. Имя свое она получила из-за оттенка камней, использовавшихся при строительстве. И вот что смешно: это самая плоская пирамида из всех.

Три камня указывают

На карте плато Гиза заметно, что юго-восточные углы каждой пирамиды указывают точно на храм Ра в Гелиополе. Это — не случайное совпадение.

Вид на египетские пирамиды из космоса

Фараоны IV династии верили, что они — прямые потомки солнечного бога Ра. Поэтому они выстроили свои гробницы так, чтобы они стали естественной частью цикла солнца. Кроме того, они совпадают с созвездием Ориона.

44-метровая лодка в песках

Древние египтяне не просто строили пирамиды — они закапывали рядом с ними полноразмерные корабли. Нужны они были для того, чтобы, по поверьям, фараон мог плыть по небесным водам.

В 1954 году археологи обнаружили одну из самых впечатляющих лодок рядом с пирамидой Хеопса длиной в 44 метра. Спустя 4600 лет в земле она идеально сохранилась под каменными блоками.

Величайшая тайна в истории

Великую пирамиду Хеопса строили из 2,3 миллиона известняковых блоков. Каждый весил в среднем от 2,5 до 15 тонн.

Сколько человек нужно, чтобы поднять 15-тонный камень? Много. А сколько человек нужно, чтобы поднять 2,3 миллиона таких камней? Более 100 тысяч человек в течение 23 лет.

Ученые выдвигали различные теории : деревянные рампы, каменные сани, вода для скольжения, блоки и рычаги. Но конкретных доказательств нет. Даже раствор, который скрепляет камни пирамиды, до сих пор невозможно скопировать, несмотря на то, что мы знаем его состав.

Внутри жила душа фараона

Внутри пирамиды была потайная комната — сердаб. В ней стояла статуя из камня или дерева, которая изображала фараона. Ее называли Ка — духовный двойник. Рядом была "ложная дверь", через которую дух умершего мог приходить-уходить, получать жертвоприношения от посетителей и в целом вести вполне нормальную жизнь.

Логика проста: если мумия уничтожена — дух будет жить в статуе.

Вокруг пирамид были целые города

Археологи обнаружили два полноценных "города", где жили не только каменщики и рабочие, но и пекари, плотники, ткачи, административный персонал. Некоторые жили в семейных домах с собственными дворами и кухнями. Другие спали в казармах.

Раскопки в пирамиде Хеопса, 1910 год

Комнаты в темноте

Ученые в рамках исследований памятника используют тепловизионную съемку и спутниковые технологии. Нередко они находят в пирамидах потенциальные скрытые комнаты. Что в них находится никто не знает.