Песков высказался об ограничении интернета спецслужбами в Москве

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецслужбы выполняют свои функции, они предпринимают меры для купирования возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя меры по ограничению работы мобильного интернета в Москве.

"Спецслужбы выполняют свои функции. И они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз, опасностей", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос об имевших место ограничениях работы мобильного интернета в Москве и дальнейшем восстановлении его работы.