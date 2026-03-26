21:15 26.03.2026
"Катись отсюда!" Слова Зеленского о переговорах разозлили британцев
Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт вокруг Ирана сместил фокус внимания США с Украины, из-за... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Катись отсюда!" Слова Зеленского о переговорах разозлили британцев

© AP Photo / Jonathan BradyВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт вокруг Ирана сместил фокус внимания США с Украины, из-за чего дипломатические встречи по завершению украинского конфликта постоянно откладываются.
"Он хотел сказать, что боится, что ему перестанут подавать милостыню. Катись отсюда, попрошайка!" обрушился с критикой один читатель.
"Еще бы: всем плевать на Украину, поэтому он решил о ней напомнить — и о себе заодно", — отметил другой.
"Это не тот клоун, который призывал нас не заделывать ухабы на дорогах, чтобы сэкономить ему побольше денег? Вот жулье!" — написал третий.
"Да Зеленский сам не хочет мира. Придется проводить выборы — и тогда его как ветром сдует!" заключил еще один читатель.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
