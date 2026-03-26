"Катись отсюда!" Слова Зеленского о переговорах разозлили британцев

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт вокруг Ирана сместил фокус внимания США с Украины, из-за чего дипломатические встречи по завершению украинского конфликта постоянно откладываются.
"Он хотел сказать, что боится, что ему перестанут подавать милостыню. Катись отсюда, попрошайка!" — обрушился с критикой один читатель.
"Еще бы: всем плевать на Украину, поэтому он решил о ней напомнить — и о себе заодно", — отметил другой.
"Это не тот клоун, который призывал нас не заделывать ухабы на дорогах, чтобы сэкономить ему побольше денег? Вот жулье!" — написал третий.
"Да Зеленский сам не хочет мира. Придется проводить выборы — и тогда его как ветром сдует!" — заключил еще один читатель.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Вчера, 12:48
