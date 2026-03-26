13:28 26.03.2026
Пентагон может отправить оружие для Киева на Ближний Восток, пишут СМИ
Министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном,... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
WP: Пентагон может отправить предназначенное Киеву оружие на Ближний Восток

Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном, утверждает Washington Post со ссылкой на источники.
"Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов вооруженных сил США", - сообщает издание со ссылкой на трех человек, знакомых с вопросом.
По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято.
"Оружие, которое может быть перенаправлено от Украины, включает ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные в рамках запущенной в прошлом году программы НАТО, в рамках которой союзники покупают американское оружие для Киева", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский 3 марта выразил опасение, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.
Журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
