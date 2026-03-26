СМИ: Пентагон впервые за десятилетия не выпустит обзор войск за рубежом

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Пентагон впервые за десятилетия не планирует публиковать обзор глобального размещения американских войск за рубежом, который обычно помогает конгрессу и союзникам США оценивать военные приоритеты Вашингтона и планировать собственные бюджеты, пишет издание Politico со ссылкой на американских, натовских и европейских чиновников.

По данным издания, вместо официального документа администрация намерена ограничиться более неформальными консультациями. Как утверждают собеседники Politico , в Вашингтоне считают, что уже дали достаточно сигналов в стратегических документах, указывающих на смещение внимания США в сторону западного полушария.

Как отмечает Politico, документ традиционно готовится в начале президентского срока и определяет, где и как Пентагон намерен размещать силы и средства за рубежом. Отказ от публикации такого обзора, как отмечает издание, может вызвать раздражение на Капитолийском холме и в европейских столицах, где добиваются большей ясности в отношении военных планов американской администрации.

"Если у нас этого не будет, это, безусловно, не поможет нашей работе. Я был бы разочарован таким решением", - заявил изданию сенатор-республиканец Джим Бэнкс, член комитета сената по вооруженным силам.

По данным Politico, законодатели уже выражают недовольство нехваткой информации со стороны Пентагона. Сенаторы обеих партий заявили изданию, что отсутствие такого анализа осложнит работу над ежегодным законом об оборонном бюджете. Сенатор-демократ Джек Рид в свою очередь сказал газете, что отказ от обзора показывает, что у текущей администрации нет никакого плана.

Издание также пишет, что союзники США по НАТО опасаются неприятных неожиданностей на фоне непрозрачности американского военного планирования. Один из натовских чиновников заявил Politico, что главным запросом со стороны партнеров остается "предсказуемость", особенно в условиях, когда Европа вынуждена брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.