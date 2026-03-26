https://ria.ru/20260326/pensiya-2082962902.html
Названы категории россиян, которые смогут получить две пенсии
2026-03-26T02:27:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: проходившие службу в силовых структурах имеют право на две пенсии
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Россияне, проходившие службу в Минобороны РФ, МВД России, ФСБ и ряде других ведомств, имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости", - сказал Балынин
.
Он пояснил, что для получения страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России
или МФЦ. Заявление также можно направить по почте или дистанционно через "Госуслуги".
По словам экономиста, у получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учетом всех правил, которые применяются для каждой из них.
Балынин напомнил, что в 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение трех условий: не менее 15 лет страхового стажа, наличие 30 пенсионных баллов и достижение установленного пенсионного возраста.