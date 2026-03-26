Пастереллез крупного рогатого скота: чем опасен и как защитить стадо

С конца 2025 года фиксируется вспышка пастереллеза — острой бактериальной инфекции, поражающей крупный рогатый скот, свиней и диких животных. Чем опасна инфекция и что делать для предотвращения распространения заболевания — в материале РИА Новости.

Пастереллез — что это за болезнь и как она проявляется?

Пастереллез (геморрагическая септицемия) — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, поражающее сельскохозяйственных и диких животных, а в редких случаях и человека. Болезнь характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией, воспалением кожи и, при осложнении, поражением внутренних органов. Передается от животных человеку через укусы и царапины, слюну или мясо зараженного животного.

Возбудители заболевания — бактерии рода Pasteurella двух видов: Pasteurella multocida и Pasteurella haemolytica (Mannheimia haemolytica). Оба патогена относятся к аэробным палочкам и способны длительное время сохраняться во внешней среде:

в воде и навозе — до 2–3 недель;

в трупах животных и замороженном мясе — до 4–12 месяцев.

Патогенные бактерии погибают при кипячении, воздействии солнечного света и обработке стандартными дезинфицирующими средствами с содержанием спирта.

Заражение животного происходит медленно, так как пастереллы могут жить на слизистых оболочках и в дыхательных путях животного, никак себя не проявляя. Если скот содержится в непригодных условиях, испытывает стресс или у животного снизился иммунитет, бактерии активируются в организме и запускают процесс заражения. Инкубационный период при пастереллезе составляет от 1 до 5 дней.

Формы болезни и признаки у животных

Точная клиническая картина пастереллеза складывается исходя от формы заболевания. Всего их три:

Кожная форма — развивается при попадании пастереллы через повреждения кожи: царапины, укусы и пр. На месте заражения появляется отек и покраснение, после — образуется болезненный гнойник. При отсутствии лечения может образоваться абсцесс или флегмона. Первые симптомы, на которые следует обратить внимание — отсутствие аппетита и угнетенное состояние у животного. Легочная форма — наиболее распространена у крупного рогатого скота, овец и других жвачных животных. Бактерия Mannheimia haemolytica, как правило, живет долгое время в легких и при развитии заболевания поражает органы дыхания. Характерные признаки: кашель, затрудненное дыхание, серозно-гнойные выделения из носа, бронхит, пневмония. При тяжелом течении возможен абсцесс легкого, эмпиема. Септическая форма — самая опасная. Диагностируется при попадании пастереллы в кровь и лимфу, из-за чего происходит стремительное поражение внутренних тканей и органов. Характерный симптом — повышение температуры тела животного до 41–42 °C с выраженной интоксикацией и признаками сбоя в работе внутренних органов (тахикардия, спазмы, судороги и т. д.). При отсутствии своевременного лечения животное, как правило, погибает через несколько суток.

Независимо от формы пастереллеза, заболевание может протекать остро, среднеостро или быть хроническим.

Важно! Лечение пастереллеза эффективно только на ранних стадиях. При ухудшении состояния одного из животных или его внезапной смерти, следует как можно скорее обратиться к ветеринару для осмотра остальных животных и предупреждения распространения заболевания.

Кто в группе риска?

В первую очередь пастереллез поражает крупный и мелкий рогатый скот, свиней, овец, кроликов, птицу и может распространиться среди диких зверей. Наиболее уязвим молодняк КРС и овец, особенно телята после отъема в осенне-зимний период. По научным данным , пастереллоносительство в неблагополучных хозяйствах регистрируется у 70% коров, 50% овец и кроликов, а среди кошек — до 80%. При этом пораженность птиц в неблагополучных по пастереллезу хозяйствах может достигать 95%.

Почему вспышка пастереллеза произошла именно сейчас?

По информации Сибирского управления Россельхознадзора и Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), главной причиной масштабной вспышки стали аномальные морозы, обрушившиеся на Западную Сибирь в январе 2026 года. Резкие перепады температур вызвали серьезный стресс у животных, что ослабило их иммунитет и создало идеальные условия для активизации и распространения патогена.

Эксперты ВНИИЗЖ отмечают, что заражение скота нередко происходит через корма, поскольку возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам.

По данным региональных властей, дополнительным фактором риска стала бескормица среди диких животных. Из-за этого дикие копытные — в частности, косули — стали выходить к населенным пунктам и контактировать с домашним скотом, потенциально передавая инфекцию.

Какие меры предпринимают ветеринары и как защитить стадо?

Противодействие вспышке пастереллеза ведется в рамках действующего приказа Минсельхоза России № 770 от 31 октября 2022 года. Документ регламентирует порядок действий при выявлении заболевания: изоляция и лечение заболевших животных, карантинные мероприятия, вакцинация здорового поголовья.

Карантин и локализация инфекции

При подтверждении диагноза на ферме или в населенном пункте незамедлительно вводятся ограничительные меры. В период карантина запрещено:

вывозить животных с фермы и ввозить новых;

перегруппировывать стада;

использовать общий инвентарь для работы с больными и здоровыми животными;

вывозить за пределы хозяйства корма, оборудование, рабочую одежду;

употреблять молоко и мясо от больных животных в пищу без термической обработки.

В населенных пунктах или на предприятиях с очагом инфекции оборудуются контрольно-пропускные пункты, фиксирующие все перемещение животных и транспорта. Трупы павших животных сжигают. В тяжелых случаях, когда больное животное представляет угрозу заражения всего стада и его лечение нецелесообразно, ветеринарная служба принимает решение о его вынужденном изъятии и дальнейшей утилизации. Это крайняя мера, направленная на то, чтобы не допустить массовой гибели поголовья и экономической катастрофы для хозяйства.

Вакцинация и профилактические меры

Вакцинация — главный инструмент борьбы с пастереллезом и защиты здорового поголовья. В России применяются эмульгированные инактивированные вакцины против пастереллеза у КРС, буйволов и овец. Препарат формирует специфический иммунитет через 10–15 суток после введения, который сохраняется до 12 месяцев.

Согласно приказу Минсельхоза России № 770, вакцинации подлежит все здоровое поголовье, начиная с трехмесячного возраста.

При уже возникшей вспышке животным сначала вводят противопастереллезную сыворотку для экстренной защиты, а не ранее чем через 10 дней — вакцину. Привитых животных ревакцинируют ежегодно. Животных, еще не прошедших вакцинацию, содержат отдельно от привитого стада.

Есть ли риск для человека и как защититься?

Для здорового человека риск заражения пастереллезом невысок. В группе риска находятся:

люди с диагностированными аутоиммунными заболеваниями;

диабетики;

люди с хроническими заболеваниями легких;

пожилые;

ветеринарные работники;

сотрудники животноводческих хозяйств.

Ученый Пермского политеха Мария Комбарова в разговоре с РИА Новости отметила, что септическую форму сложно диагностировать, так как в некоторых случаях симптомы указывают на наличие у пациента гепатита. Заразиться пастереллезом можно даже при безобидной ситуации: например, когда человек получил неглубокие царапины во время игр с питомцем, пояснила она.

При своевременном обращении к врачу и хорошем иммунитете, шанс развития пастереллеза с тяжелыми осложнениями минимален.

"Инфекцию можно лечить антибиотиками, например, пенициллином, и чем раньше начать это делать, тем лучше", — подчеркивает в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Чтобы свести риск к минимуму, достаточно соблюдать несложные правила:

при работе с животными использовать перчатки, маску и спецодежду;

тщательно промывать и обрабатывать антисептиком любые укусы, царапины и ссадины, полученные от животных;

мыть руки с мылом после контакта с животными и перед едой;

не употреблять сырое мясо и непастеризованное молоко.

Специфической вакцины против пастереллеза для людей не существует, поэтому профилактика строится исключительно на соблюдении мер личной гигиены и осторожности при контакте с животными.

Что делать, чтобы защитить стадо в будущем

Нынешняя вспышка наглядно показала: системная профилактика обходится несравнимо дешевле, чем борьба с уже разгоревшейся эпидемией. Для фермеров, которые хотят защитить свое поголовье, ветеринары рекомендуют следующий план действий:

Регулярная вакцинация. Прививать все поголовье, начиная с трехмесячного возраста, и проводить ревакцинацию ежегодно. Карантин для новых животных. Любое поступающее в хозяйство животное должно находиться в изоляции не менее 30 дней. Следует закупать скот только в хозяйствах с документально подтвержденным соответствием санитарных норм содержания и отсутствием инфекционных заболеваний. Санитария в коровнике. Регулярно дезинфицировать помещения, кормушки, поилки, оборудование и транспорт. Обеспечить нормальную вентиляцию и не допускать скученности животных. Контроль условий содержания. Переохлаждение, недостаточное питание и стресс снижают иммунитет животных и открывают путь для инфекции. Особенно важно соблюдать это правило в осенне-зимний период: обеспечивать комфортную температуру для животных, закупать корм у проверенных продавцов, вовремя кормить скот. Регулярный осмотр поголовья. Проводить ветеринарные осмотры не реже одного раза в месяц. При первых признаках заболевания — угнетенном состоянии, отказе от корма, кашле, повышенной температуре — незамедлительно вызывать ветеринара. Борьба с грызунами и дикими животными. Грызуны и дикие птицы — потенциальные переносчики пастерелл. Необходимо исключить их доступ к кормам и помещениям для скота.

Самое главное — уведомлять ветеринарные службы об ухудшении состояния здоровья животного и подозрении на инфекционное заболевание. Раннее выявление очага — ключевое условие его быстрой локализации.