Овчинский: новостройку по реновации построили в районе Алексеевский

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новостройку в рамках программы реновации построили в районе Алексеевский на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении уточняется, что площадь новостройки составит свыше 47 тысяч квадратных метров, ее возвели на улице Ярославской, дом 2.

"В доме п-образной формы из пяти секций разной этажности насчитывается 442 квартиры жилой площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, при этом 10 квартир адаптированы для комфортного проживания маломобильных жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Во всех подъездах дома установили современные лифты, а на подземном уровне оборудовали автомобильный паркинг, добавляется в пресс-релизе.