Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель
26.03.2026
https://ria.ru/20260326/ostrov-2082969170.html
Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель
Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель - РИА Новости, 26.03.2026
Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн через украинскую модель Настю Н. приглашал девушек на свой остров Литл-Сент-Джеймс новых девушек, выяснило РИА... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T04:53:00+03:00
2026-03-26T04:53:00+03:00
в мире
сша
украина
бровары
джеффри эпштейн
сша
украина
бровары
в мире, сша, украина, бровары, джеффри эпштейн
В мире, США, Украина, Бровары, Джеффри Эпштейн
Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель

РИА Новости: Эпштейн зазывал девушек на свой остров через украинскую модель

© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн через украинскую модель Настю Н. приглашал девушек на свой остров Литл-Сент-Джеймс новых девушек, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В файлах Эпштейна 52 раза упоминается некая Настя Н. По данным украинской прессы, это модель из города Бровары Киевской области.
Впервые Настя Н. упоминается в файлах Эпштейна в октябре 2015 года, когда финансист договаривался с помощниками о визите Насти для массажа. Помощник Эпштйена пишет ему: "Хорошо, я прослежу, чтобы Настя была готова. Я подробно объяснил ей суть работы, она сказала "да".
В ноябре 2015 года и в апреле 2016 ассистентка Эпштейна Лесли Грофф договаривалась о новых визитах Насти к финансисту. Один из таких визитов состоялся после посещения Настей парикмахерской.
Вскоре после этого уже Настя подбирала для Эпштейна новых девушек. В частности, в письме от 15 июня 2016 года Эпштейн сформулировал свои требования к "ассистентке", которую должна была подобрать Настя: "Умная, готова путешествовать. 22-25 (лет)".
"Поняла! Если ты когда-нибудь рассмотришь мою кандидатуру, я была бы более чем рада помочь тебе, и я могу притвориться что мне 22. Разумеется, я подберу тебе девочек!" - ответила Настя.
Вскоре она предложила финансисту несколько кандидатур.
"Живет в Нью-Йорке, но я хотела обсудить ее кандидатуру, так как она в отношениях с парнем и это может быть проблемой", - написала Настя про одну из кандидаток.
Про другую кандидатуру, некую Елену из России, Эпштейн ответил "милая". Настя отвечает: "Ты очень понравился Елене, и она сказала, что познакомиться с тобой - честь для нее. Она немного нервничала, потому как не знала, чего ожидать от интервью, и надеется на обратную связь в скором времени. Тебя что-то беспокоит? Тебе понравилась Елена?"
Эпштейн отвечает, что это "хороший выбор", и через Настю приглашает Елену на свой остров, впоследствии ставший печально известным.
"Если Елена хочет поехать и посмотреть на работу, она может полететь на Карибы с нами", - написал Эпштейн.
Ранее РИА Новости обнаружило в файлах Эпштейна "каталоги" девушек, в основном с Украины и из Литвы, с комментариями, выдающими сомнительные планы составителей подборок.
Также РИА Новости сообщало, что один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт".
В миреСШАУкраинаБроварыДжеффри Эпштейн
 
 
