На Кубани могут начать искусственно увеличивать осадки с помощью технологий

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели инициативу об использовании технологий для искусственного увеличения осадков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Об этом стало известно на 78-й сессии Заксобрания, где депутаты рассмотрели инициативу губернатора региона Вениамина Кондратьева о внесении поправок в краевой закон о развитии сельского хозяйства в части изменения направления, в соответствии с которым в субъекте осуществляется господдержка в сфере развития АПК. Речь идет об организации и проведении работ в гидрометеорологии и смежных с ней областях, включая защиту растений от градобития и регулирование осадков.

Необходимость разработки инициативы была продиктована, в первую очередь, повторяющейся в крае последние несколько лет воздушной и почвенной засухой. В полной мере ущерб от нее кубанские аграрии ощутили в 2025 году, когда из-за длительного отсутствия сначала снега, а потом и дождей, потеряли на большой территории озимые и яровые и, как следствие, недосчитались внушительного объема урожая.

Это напрямую связано с выполнением положений Доктрины продовольственной безопасности, в реализации которой Краснодарскому краю в силу его аграрной специфики отводится особое место.

Так, в складывающихся условиях использование современных технологий искусственного увеличения осадков для создания благоприятных метеоусловий становится все более актуальным.

По итогам обсуждения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении.

По словам председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, научный прогресс в сельском хозяйстве и использование отраслью современных технологий и методик позволяют сегодня существенно повысить устойчивость агропрома к различным рискам и снизить влияние большинства негативных факторов.

Он добавил, что несмотря на это, экстремальные погодные условия по-прежнему считаются для агропрома обстоятельством непреодолимый силы, так как точный сценарий развития климатической аномалии предугадать почти невозможно, как и подготовиться к этому в полном всеоружии.

"Учитывая прямую зависимость регионального АПК от метеорологических условий, сегодня требуется особый подход к проведению мероприятий в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях. Предлагаемая губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым инициатива — это одна из реальных попыток защитить в дальнейшем нашу базирующуюся на сельском хозяйстве экономику от серьезных потерь в части снижения объема и качества урожая и предотвратить связанные с этим негативные финансовые последствия для краевого бюджета", – подчеркнул Бурлачко, его слова приводит пресс-служба.