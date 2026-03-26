18:55 26.03.2026 (обновлено: 19:02 26.03.2026)
На Кубани могут начать искусственно увеличивать осадки с помощью технологий
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели инициативу об использовании технологий для искусственного увеличения осадков, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Об этом стало известно на 78-й сессии Заксобрания, где депутаты рассмотрели инициативу губернатора региона Вениамина Кондратьева о внесении поправок в краевой закон о развитии сельского хозяйства в части изменения направления, в соответствии с которым в субъекте осуществляется господдержка в сфере развития АПК. Речь идет об организации и проведении работ в гидрометеорологии и смежных с ней областях, включая защиту растений от градобития и регулирование осадков.
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Кондратьев: сев сахарной свеклы начался в Краснодарском крае
19 марта, 15:37
Необходимость разработки инициативы была продиктована, в первую очередь, повторяющейся в крае последние несколько лет воздушной и почвенной засухой. В полной мере ущерб от нее кубанские аграрии ощутили в 2025 году, когда из-за длительного отсутствия сначала снега, а потом и дождей, потеряли на большой территории озимые и яровые и, как следствие, недосчитались внушительного объема урожая.
Это напрямую связано с выполнением положений Доктрины продовольственной безопасности, в реализации которой Краснодарскому краю в силу его аграрной специфики отводится особое место.
Так, в складывающихся условиях использование современных технологий искусственного увеличения осадков для создания благоприятных метеоусловий становится все более актуальным.
По итогам обсуждения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении.
По словам председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, научный прогресс в сельском хозяйстве и использование отраслью современных технологий и методик позволяют сегодня существенно повысить устойчивость агропрома к различным рискам и снизить влияние большинства негативных факторов.
Он добавил, что несмотря на это, экстремальные погодные условия по-прежнему считаются для агропрома обстоятельством непреодолимый силы, так как точный сценарий развития климатической аномалии предугадать почти невозможно, как и подготовиться к этому в полном всеоружии.
"Учитывая прямую зависимость регионального АПК от метеорологических условий, сегодня требуется особый подход к проведению мероприятий в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях. Предлагаемая губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым инициатива — это одна из реальных попыток защитить в дальнейшем нашу базирующуюся на сельском хозяйстве экономику от серьезных потерь в части снижения объема и качества урожая и предотвратить связанные с этим негативные финансовые последствия для краевого бюджета", – подчеркнул Бурлачко, его слова приводит пресс-служба.
Спикер Заксобрания также добавил, что несмотря на важность закона, необходимо учесть все поступившие к документу замечания, тщательно отработать их ко второму чтению с федеральным Минсельхозом, чтобы содержание нормативного правового акта после его принятия не стало предметом споров.
Посев кукурузы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Краснодарском крае утвердят дополнительные правила севооборота
26 февраля, 17:13
 
