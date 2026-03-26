В Оренбуржье прошла конференция о борьбе с терроризмом и экстремизмом

УФА, 26 мар - РИА Новости. Конференция о приоритетных задачах противодействия терроризму и экстремизму с участием представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообщества, а также студентов прошла в Оренбургской области, сообщает правительство региона.
"В Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 24 марта состоялась Всероссийская научная конференция "Актуальные вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в условиях обострения внешнеполитической обстановки". Организаторами мероприятия выступили правительство Оренбургской области и Российское общество "Знание" при содействии управления ФСБ по области",- рассказали в областном правительстве.
Конференция объединила представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообщества, образовательных организаций, а также духовенства. В обсуждении приняли участие лекторы регионального отделения Общества "Знание" – директор Оренбургского областного медицинского колледжа, доктор педагогических наук, профессор Артур Аллагулов и директор Координационного центра Оренбургского государственного университета Андрей Строилов, помощник председателя комитета Госдумы по молодежной политике Лев Солодов, председатель регионального координационного совета российских соотечественников стран ближнего зарубежья Белоруссии Сергей Лущ.
В правительстве области рассказали, что особое внимание было уделено работе с молодежной аудиторией. В условиях современных вызовов профилактика распространения радикальных идей среди молодежи становится одной из ключевых государственных задач. Участниками конференции стали больше 100 студентов колледжей и вузов региона.
"Террористы очень часто пытаются использовать в своих преступных целях неокрепшие умы. Мы являемся свидетелями того, как используя самые гнусные методы, запугивая, обманывая, они вовлекают в террористическую и экстремистскую деятельность молодых неопытных ребят. Поэтому нужно, чтобы люди с молодых ногтей понимали, что такое хорошо, а что такое плохо", - сказал, открывая конференцию, вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.
Помощник председателя комитета Госдумы по молодежной политике Лев Солодов добавил, что цифровой контекст ситуации и методы, которые используют злоумышленники, делают подобные встречи с молодым поколением особенно важными. "К сожалению, молодежь часто бывает и субъектом, и объектом правонарушений террористической и экстремисткой направленности, порой даже не осознавая происходящего. И поэтому сегодня так важно говорить с молодыми людьми, объяснять им понятным языком, как вести себя в интернет-пространстве", – добавил он.
В рамках конференции эксперты рассмотрели современные формы и методы проявления экстремизма, включая его распространение в интернет-пространстве, а также механизмы противодействия межнациональной и межконфессиональной розни. Отдельный акцент был сделан на вопросах информационной безопасности и международного сотрудничества в данной сфере, сообщает правительство региона.
"Мероприятие подтвердило необходимость консолидации усилий государства, научного сообщества и институтов гражданского общества в целях противодействия терроризму и экстремизму, а также укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - следует из материалов властей.
Отмечается, что также в этот день около монумента "Добрый ангел мира" прошло мероприятие в память о погибших жертвах теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, произошедшем два года назад. Волонтеры культуры, студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусств, члены молодежного совета министерства культуры Оренбургской области принесли с собой бумажных журавликов и зажгли свечи как символ памяти.
