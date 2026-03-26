10:23 26.03.2026 (обновлено: 11:05 26.03.2026)
США могут скоро начать наземную операцию в Иране, заявил журналист WSJ
Журналист Уорд: наземная операция США в Иране может начаться в скором времени

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВС США в скором времени могут начать наземную операцию в Иране, утверждает журналист Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов.
"По меньшей мере три республиканца из конгресса, включая председателей (комитетов. — Прим. ред.) по делам вооруженных сил палаты представителей и сената, явно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и, возможно, начнется в ближайшее время", — написал он в соцсети X.

Как сообщил ранее CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки со стороны американцев. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
Журналист Fox News Дженнифер Гриффин ранее утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. WSJ же писала, что Вашингтон еще не принял решение об отправке военных.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва слышит спекуляции о подготовке наземной операции на острове Харк, но надеется, что все ограничится словами и угрозами.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
