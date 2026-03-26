Мужчина выстрелил в полицейских при проверке документов в Одессе

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мужчина открыл огонь по полицейским в Одессе во время проверки документов, два сотрудника ранены, сообщила национальная полиция Украины.

"В Одессе водитель автомобиля открыл стрельбу в патрульную полицию. Инцидент произошел во время проверки документов водителя. Он (мужчина- ред.) внезапно открыл огонь по полиции. В результате два патрульных получили огнестрельные травмы", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) полиции.

В публикации уточняется, что раненые полицейские госпитализированы. Мужчину пока не удалось задержать. Отмечается, что стрелявший находился в розыске за "уклонение от мобилизации".

Украинское издание " Страна.ua " опубликовало у себя в Telegram-канале видео из местных СМИ с места инцидента. На прикрепленных к публикации видеозаписях видно, как пострадавшим полицейским оказывают медицинскую помощь.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.