Депутаты ГД в США обсудят возможный визит коллег в Москву

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы в США обсудят продолжение контактов с американскими коллегами и возможную встречу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
Как заявили в посольстве, визит парламентариев "создаёт условия для восстановления сотрудничества в самых различных областях, в том числе в сфере торговли и инвестиций".
"Обо всем этом, а также о перспективе последующих контактов на постоянной основе, имея в виду возможную встречу в Москве, будет идти разговор в ходе вашингтонских межпарламентских консультаций, общения с официальными лицами и экспертными кругами", - сообщили в посольстве.
В четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в составе думской делегации в США прибыли вице-спикер Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.