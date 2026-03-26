В Тверской области обломок БПЛА повредил крышу частного дома

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Украинский военный во время запуска беспилотника

КУРСК, 26 мар – РИА Новости. Кровля частного дома повреждена в результате падения обломка беспилотника в Конаковском округе Тверской области, жильцы не пострадали, им окажут всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Виталий Королев.

"26 марта в результате отражения атаки БПЛА произошло попадание обломка беспилотника в крышу частного жилого дома в Конаковском округе. Повреждено порядка 4 кв. метров кровли. В доме проживают два человека, они не пострадали. Силы и средства на месте", – привели слова Королева в группе правительства Тверской области в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что он дал поручение региональному минстрою совместно с муниципалитетом оперативно устранить последствия. "Главе округа, министерству социальной защиты — оказать семье всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.