В Тюменской области за три года отремонтируют более 1,5 тысячи домов

ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысячи многоквартирных домов планируют отремонтировать в Тюменской области за три года, сообщает информационный центр правительства региона.

"Более 1500 домов планируют отремонтировать в ближайшие три года. Департамент ЖКХ Тюменской области завершает формирование краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в регионе на 2027-2029 годы", - говорится в сообщении.

Планы капремонта представили на стратегической сессии "Вопросы эффективной реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов: от подбора подрядных организаций до комплектации объектов ремонта", участие в ней приняли действующие и потенциальные подрядчики, местные производители и поставщики комплектующих для капремонта домов.

Выступивший на сессии директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Константин Самосватов сообщил, что объем ремонтных работ с каждым годом в регионе прирастает примерно на 10%. С его слов, на 2027-2029 годы будет более 2 тысяч конструктивных элементов плюс 1,5 тысячи проектных работ. Для реализации этих планов необходимо привлечь ещё больше квалифицированных подрядчиков.