Никонов надеется, что визит депутатов ГД в США станет первым из череды

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Есть надежда на то, что визит депутатов Госдумы РФ в США станет первым в череде подобных поездок, которые могут включать и визиты американских законодателей в Россию, сообщил член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости.

"Сейчас у меня уже есть надежда на то, что это будет первый визит в череде последующих визитов, и в том числе ответных визитов со стороны Соединенных Штатов, со стороны американских законодателей", - сказал парламентарий.