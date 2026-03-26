Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов - РИА Новости, 26.03.2026
23:36 26.03.2026
Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов
Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов - РИА Новости, 26.03.2026
Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов
Диалог между парламентариями России и США в четверг оказался лучше, чем можно было ожидать, хотя и был затронут ряд острых вопросов, включая украинский кризис,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:36:00+03:00
2026-03-26T23:36:00+03:00
в мире, россия, сша, вячеслав никонов
В мире, Россия, США, Вячеслав Никонов
Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов

Никонов: на встрече парламентариев России и США был затронут ряд острых вопросов

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Диалог между парламентариями России и США в четверг оказался лучше, чем можно было ожидать, хотя и был затронут ряд острых вопросов, включая украинский кризис, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.
"Диалог был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал", - заявил он на вопрос агентства на встрече с журналистами.
Никонов добавил, что на встрече были затронуты острые вопросы, связанные с украинским кризисом, который является достаточно болезненным для собеседников с американской стороны.
"То, что этот диалог состоялся, это уже очень большой шаг вперед", - подчеркнул он.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Никонов рассказал, какая сверхзадача стоит перед делегацией Госдумы в США
В миреРоссияСШАВячеслав Никонов
 
 
