Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Диалог между парламентариями России и США в четверг оказался лучше, чем можно было ожидать, хотя и был затронут ряд острых вопросов, включая украинский кризис, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

"Диалог был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал", - заявил он на вопрос агентства на встрече с журналистами.

Никонов добавил, что на встрече были затронуты острые вопросы, связанные с украинским кризисом, который является достаточно болезненным для собеседников с американской стороны.