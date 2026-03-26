Никонов рассказал, по чьей инициативе возобновились контакты России и США

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Контакты между парламентариями России и США возобновились по инициативе американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, человека, близкого к президенту США Дональду Трампу, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.