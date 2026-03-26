Офис Трампа заинтересован в отношениях с Россией, заявил Никонов

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Значительная часть политического класса в США, связанная с президентом страны Дональдом Трампом, заинтересована в наличии отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил в ответ на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.