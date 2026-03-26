Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер

КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой России предположил, что его подопечные смогут превзойти соперника в некоторых компонентах.

Товарищеский матч между сборными России Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры - 19:30 мск.

"В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали ее последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества, но также и стороны, которые выпадают. Стоит отметить силу и скорость, которой обладает сборная России. Но, думаю, что в этом матче у нас будут обязательства в виде настроя и преданности. В каких-то моментах нам, наверное, удастся обыграть, но в первую очередь это наш настрой", - сказал Оливас.

"Спасибо за тот прием, который был оказан нам. Надеемся, что в этом матче нам получится показать высокий уровень. Принимаем во внимание, что будем состязаться с одной из лучших команд. Для нас это большая ответственность. Мы эволюционируем и прогрессируем", - добавил главный тренер сборной Никарагуа.