Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер
Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер
Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой России предположил, что его подопечные... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T19:51:00+03:00
2026-03-26T19:51:00+03:00
2026-03-26T19:51:00+03:00
спорт, краснодар, россия, никарагуа
Футбол, Спорт, Краснодар, Россия, Никарагуа
Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер
Оливас: сборная Никарагуа сможет превзойти россиян в некоторых моментах
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой России предположил, что его подопечные смогут превзойти соперника в некоторых компонентах.
Товарищеский матч между сборными России
и Никарагуа
пройдет в Краснодаре
27 марта. Начало игры - 19:30 мск.
"В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали ее последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества, но также и стороны, которые выпадают. Стоит отметить силу и скорость, которой обладает сборная России. Но, думаю, что в этом матче у нас будут обязательства в виде настроя и преданности. В каких-то моментах нам, наверное, удастся обыграть, но в первую очередь это наш настрой", - сказал Оливас.
"Спасибо за тот прием, который был оказан нам. Надеемся, что в этом матче нам получится показать высокий уровень. Принимаем во внимание, что будем состязаться с одной из лучших команд. Для нас это большая ответственность. Мы эволюционируем и прогрессируем", - добавил главный тренер сборной Никарагуа.
"Перелет был сложным, тяжелым и утомляющим. Но мы уже восстановились. Конечно, мы встречались с командами из нашего региона, и там уровень уступает сборной России. Но мы играли против сборной Аргентины", - заключил специалист.