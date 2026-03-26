Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:51 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/nikaragua-2083132408.html
Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер
футбол
спорт
краснодар
россия
никарагуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64234/86/642348622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3272e164234151de9bd4efaeb4aa8a.jpg
https://ria.ru/20260326/safonov-2083129008.html
краснодар
россия
никарагуа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64234/86/642348622_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ab63c822f3bbafcce59ba95c0922ddf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Сборная Никарагуа может превзойти россиян, заявил тренер

Оливас: сборная Никарагуа сможет превзойти россиян в некоторых моментах

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой России предположил, что его подопечные смогут превзойти соперника в некоторых компонентах.
Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры - 19:30 мск.
"В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали ее последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества, но также и стороны, которые выпадают. Стоит отметить силу и скорость, которой обладает сборная России. Но, думаю, что в этом матче у нас будут обязательства в виде настроя и преданности. В каких-то моментах нам, наверное, удастся обыграть, но в первую очередь это наш настрой", - сказал Оливас.
"Спасибо за тот прием, который был оказан нам. Надеемся, что в этом матче нам получится показать высокий уровень. Принимаем во внимание, что будем состязаться с одной из лучших команд. Для нас это большая ответственность. Мы эволюционируем и прогрессируем", - добавил главный тренер сборной Никарагуа.
"Перелет был сложным, тяжелым и утомляющим. Но мы уже восстановились. Конечно, мы встречались с командами из нашего региона, и там уровень уступает сборной России. Но мы играли против сборной Аргентины", - заключил специалист.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Капитан сборной Никарагуа назвал Сафонова эталонным вратарем
Вчера, 19:29
 
ФутболСпортКраснодарРоссияНикарагуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    Я. Синнер
    22
    66
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Украина
    Швеция
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Анадолу Эфес
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Италия
    Северная Ирландия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Франция
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала