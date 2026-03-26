"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над омским "Авангардом" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26 марта 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
06:52 • Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
11:33 • Наиль Якупов
16:24 • Наиль Якупов
16:31 • Никита Попугаев
09:13 • Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
18:03 • Илья Пастухов
86:12 • Андрей Белозеров
Встреча в Омске завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (37-я минута), Иван Николишин (50), Илья Пастухов (59) и Андрей Белозеров (87). У "Авангарда" дубль оформил Наиль Якупов (52, 57), шайбу также забросил Константин Окулов (7), который продлил свою результативную серию (5 шайб + 4 передачи) до шести матчей.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет 28 марта в Нижнекамске.
По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" стал седьмым.