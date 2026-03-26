Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:41 26.03.2026 (обновлено: 20:43 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/neftekhimik-2083141224.html
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда" - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над омским "Авангардом" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T20:41:00+03:00
2026-03-26T20:43:00+03:00
хоккей
спорт
иван николишин
илья пастухов
наиль якупов
авангард
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083140885_0:97:2828:1688_1920x0_80_0_0_6b8d1c948355a39874dba62c7df29296.jpg
https://ria.ru/20260326/metallurg-2083129909.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083140885_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5c1ec36c70d4240b1a82ffc6d6337d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван николишин, илья пастухов, наиль якупов, авангард, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Иван Николишин, Илья Пастухов, Наиль Якупов, Авангард, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"

"Нефтехимик" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Нефтехимик (Нижнекамск) - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над омским "Авангардом" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 марта 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Авангард
3 : 4
Нефтехимик
06:52 • Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
11:33 • Наиль Якупов
(Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски)
16:24 • Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
16:31 • Никита Попугаев
(Артем Сериков, Булат Шафигуллин)
09:13 • Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
18:03 • Илья Пастухов
86:12 • Андрей Белозеров
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Омске завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (37-я минута), Иван Николишин (50), Илья Пастухов (59) и Андрей Белозеров (87). У "Авангарда" дубль оформил Наиль Якупов (52, 57), шайбу также забросил Константин Окулов (7), который продлил свою результативную серию (5 шайб + 4 передачи) до шести матчей.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет 28 марта в Нижнекамске.
По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" стал седьмым.
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Металлург - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Металлург" вновь обыграл "Сибирь" в матче первого раунда Кубка Гагарина
Вчера, 19:32
 
Хоккей, Спорт, Иван Николишин, Илья Пастухов, Наиль Якупов, Авангард, Нефтехимик, КХЛ 2025-2026, Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    Я. Синнер
    22
    66
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Украина
    Швеция
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Анадолу Эфес
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Италия
    Северная Ирландия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Франция
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала