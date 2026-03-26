В НАТО назвали страны с самыми большими военными расходами в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2026
16:40 26.03.2026 (обновлено: 16:41 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/nato-2083088077.html
В НАТО назвали страны с самыми большими военными расходами в 2025 году
В НАТО назвали страны с самыми большими военными расходами в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2026
В НАТО назвали страны с самыми большими военными расходами в 2025 году
Страны НАТО, граничащие с Россией, вышли в лидеры по военным расходам в 2025 году, значительно опережая другие государства альянса, следует из ежегодного... РИА Новости, 26.03.2026
россия
москва
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, польша, нато
В мире, Россия, Москва, Польша, НАТО
В НАТО назвали страны с самыми большими военными расходами в 2025 году

Приграничные с РФ страны НАТО больше других тратили на военные расходы в 2025 г

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Страны НАТО, граничащие с Россией, вышли в лидеры по военным расходам в 2025 году, значительно опережая другие государства альянса, следует из ежегодного доклада блока.
Как следует из обнародованных НАТО данных, Польша в 2025 году тратила на оборону больше всех - около 4,3% ВВП, Литва - около 4%, Эстония - 3,42%, Латвия - 3,74%, Финляндия - порядка 3%. Аутсайдерами по расходам стали Бельгия - едва дотянула до 2% в 2025 году, Канада, Испания, Албания - также порядка 2%. Чуть более 2% тратят Франция (2,05%) и Германия (2,39%). США стали единственной страной НАТО, которая с 2014 года вообще снизила свои оборонные расходы с более 3,6% до 3,19% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
