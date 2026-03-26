Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.03.2026
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год.
2026-03-26T13:57:00+03:00
2026-03-26T13:57:00+03:00
2026-03-26T21:45:00+03:00
https://ria.ru/20260324/nabiullina-2082685238.html
https://ria.ru/20260324/nabiullina-2082674358.html
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов граждан
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год.
"У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались. А попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, — это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать", — сказала она.
По словам Набиуллиной
, эффективность — это ключевое условие роста экономики. "В условиях, когда мы не можем расти экстенсивно, у нас рабочей силы свободной практически нет, она вся задействована, это что означает? Это означает, что экономика может расти только по мере роста производительности труда. И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка", — заявила глава ЦБ
.
"Чтобы росла производительность труда, мне говорят, нужны деньги, нужны инвестиции. Согласны с этим? Но у нас инвестиции выросли, росли темпами по 20 процентов в год. А производительность труда за это время — были годы два процента, последний год — меньше одного процента, по нашей оценке. Привели эти инвестиции к росту производительности труда? Пока нет", — добавила Набиуллина.