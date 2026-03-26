Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
13:57 26.03.2026 (обновлено: 21:45 26.03.2026)
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год.
"У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались. А попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, — это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать", — сказала она.
По словам Набиуллиной, эффективность — это ключевое условие роста экономики. "В условиях, когда мы не можем расти экстенсивно, у нас рабочей силы свободной практически нет, она вся задействована, это что означает? Это означает, что экономика может расти только по мере роста производительности труда. И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка", — заявила глава ЦБ.
"Чтобы росла производительность труда, мне говорят, нужны деньги, нужны инвестиции. Согласны с этим? Но у нас инвестиции выросли, росли темпами по 20 процентов в год. А производительность труда за это время — были годы два процента, последний год — меньше одного процента, по нашей оценке. Привели эти инвестиции к росту производительности труда? Пока нет", — добавила Набиуллина.
