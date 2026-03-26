Врач рассказала, сколько мяса нужно есть для поддержания здоровья

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Употребление два раза в неделю по 100-150 грамм мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно для поддержания здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

"Конечно, не рекомендуется есть мясо каждый день и по 200-300 грамм - это очень много. Употребление два раза в неделю по 100-150 г мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно. Даже вне зависимости от риска развития болезни Альцгеймера, а в целом для того, чтобы поддерживать здоровье, хорошее состояние мышечной и костной системы, обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, витамином В12 и железом", - рассказала Денисова aif.ru

Денисова уточнила, что у пожилых людей катаболизм, то есть распад белка, преобладает над синтезом, поэтому они нуждаются в повышенном количестве белка. Мясо - хороший источник полноценного, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу белка.