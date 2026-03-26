16:42 26.03.2026
Во Владимирской области осудили мужчину, передававшего данные СБУ
Во Владимирской области осудили мужчину, передававшего данные СБУ
Жителя Владимирской области, который передавал СБУ данные об объектах для нанесения по ним ударов и сам пытался устроить диверсии с помощью БПЛА, приговорили к... РИА Новости, 26.03.2026
Жителя Владимирской области приговорили к 15 годам за передачу данных СБУ

ТУЛА, 26 мар – РИА Новости. Жителя Владимирской области, который передавал СБУ данные об объектах для нанесения по ним ударов и сам пытался устроить диверсии с помощью БПЛА, приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба областного суда.
"Владимирским областным судом постановлен приговор в отношении 35-летнего жителя Киржачского района, признанного виновным в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства… Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев срока наказания в тюрьме, оставшейся части срока наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного суда, приговор вынесен в четверг, мужчину признали виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
По данным суда, осужденный отправлял в службу безопасности Украины (СБУ) данные о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА. Мужчина купил несколько беспилотников, научился ими управлять, а также привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки для совершения диверсий, направленных на уничтожение авиации ВС РФ. Действия фигуранта пресекли сотрудники ФСБ России в марте прошлого года. Мужчина свою вину признал и активно способствовал расследованию преступлений.
В областном суде добавили, что принадлежавшие осужденному ноутбук, телефон, несколько квадрокоптеров, FPV-дронов, а также комплектующие к ним конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.
