Во Владимирской области осудили мужчину, передававшего данные СБУ

ТУЛА, 26 мар – РИА Новости. Жителя Владимирской области, который передавал СБУ данные об объектах для нанесения по ним ударов и сам пытался устроить диверсии с помощью БПЛА, приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба областного суда.

Владимирским областным судом постановлен приговор в отношении 35-летнего жителя Киржачского района , признанного виновным в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства… Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев срока наказания в тюрьме, оставшейся части срока наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного суда, приговор вынесен в четверг, мужчину признали виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

По данным суда, осужденный отправлял в службу безопасности Украины ( СБУ ) данные о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА. Мужчина купил несколько беспилотников, научился ими управлять, а также привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки для совершения диверсий, направленных на уничтожение авиации ВС РФ. Действия фигуранта пресекли сотрудники ФСБ России в марте прошлого года. Мужчина свою вину признал и активно способствовал расследованию преступлений.