В Можайске два дома повреждены, предположительно, после падения БПЛА

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два дома повреждены в Можайске после возгорания, предположительно вызванного падением обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

"Сегодня утром в нашем округе произошло возгорание, предположительно вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата", - написал Мордвинцев в своем канале на платформе Мах

По его словам, спецслужбы оперативно прибыли на место. В тушении были задействованы четыре автоцистерны и 18 человек личного состава.

"В результате инцидента повреждены два домовладения - одно жилое и одно дачное. В дачном доме на момент происшествия никого не было. В жилом находилась женщина с двумя внуками - все они своевременно эвакуировались, пострадавших нет", - отметил Мордвинцев.