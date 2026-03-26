20:06 26.03.2026 (обновлено: 20:07 26.03.2026)
В Можайске два дома повреждены, предположительно, после падения БПЛА
Два дома повреждены в Можайске после возгорания, предположительно вызванного падением обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава Можайского муниципального... РИА Новости, 26.03.2026
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два дома повреждены в Можайске после возгорания, предположительно вызванного падением обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.
"Сегодня утром в нашем округе произошло возгорание, предположительно вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата", - написал Мордвинцев в своем канале на платформе Мах.
По его словам, спецслужбы оперативно прибыли на место. В тушении были задействованы четыре автоцистерны и 18 человек личного состава.
"В результате инцидента повреждены два домовладения - одно жилое и одно дачное. В дачном доме на момент происшествия никого не было. В жилом находилась женщина с двумя внуками - все они своевременно эвакуировались, пострадавших нет", - отметил Мордвинцев.
Глава также обещал помочь владельцам домов с временным размещением - предоставить проживание в этом же территориальном отделе и оформить все необходимые документы для получения полной компенсации.
