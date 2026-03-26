В МВД рассказали, зачем мошенники воруют аккаунты в мессенджерах

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники воруют аккаунты пользователей в мессенджерах, чтобы заручиться доверием, которое уже "привязано" к этим аккаунтам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже "привязано". Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг контактов дают преступникам значительные возможности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после захвата аккаунта мошенники действуют сразу по нескольким направлениям.

Например, они рассылают вредоносные файлы и фишинговые ссылки по списку контактов и в общие чаты; используют профиль для социальной инженерии: переводят людей в поддельные боты, выманивают коды из СМС, получают доступ к банковским и государственным сервисам; ищут в диалогах финансовую, личную или компрометирующую информацию для шантажа или получения доступа к деньгам.

"Главная опасность в том, что чужой аккаунт позволяет атаковать не одного человека, а его родственников, коллег, родительские и домовые чаты. Именно поэтому мошенники так настойчиво охотятся за кодами авторизации и доступом к мессенджерам", - отмечается в сообщении.