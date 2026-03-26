Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/moshenniki-2082971612.html
Родственница бойца СВО из Бурятии отдала аферистам 8,5 миллиона рублей
Жительница Бурятии отдала мошенникам, обещавшим госнаграду за погибшего родственника, почти 8,5 миллиона рублей, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 26.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985696_0:144:2539:2048_1920x0_80_0_0_582dd79c1599958fdb22ba431ca298fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 26 мар - РИА Новости. Жительница Бурятии отдала мошенникам, обещавшим госнаграду за погибшего родственника, почти 8,5 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.
"В общей сложности потерпевшая передала злоумышленникам денежные средства на сумму 8,495 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 25 марта в правоохранительные органы обратилась 39-летняя жительница Бурятии с заявлением о мошенничестве - с ее слов, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником военного комиссариата и сообщил, что ей положена государственная награда за погибшего родственника, она назвала номер своего страхового свидетельства.
Далее женщине поступил звонок от сотрудницы "Госуслуг", которая сообщила о взломе её личного кабинета, хищении персональных данных и переводе денег террористу. Женщине отправили скан-копию уведомления, составленного от её имени, о переводе крупной суммы. Позже пострадавшей написали якобы представители Центробанка, убедив, что её счета находятся под контролем, подозрительные операции приостановлены, но необходимо обновить банковские реквизиты, чтобы злоумышленники не получили доступ к деньгам. Женщине сообщили, что на её счетах находятся чужие денежные средства и их нужно вернуть наличкой. Потерпевшая сняла деньги, по указанию мошенников приобрела новый мобильный телефон и через банкомат внесла денежные средства несколькими операциями.
Спустя несколько дней мошенники снова связались с женщиной и заявили, что нужно получить разрешение от органа опеки и попечительства на распоряжение деньгами её детей. Для законности снятия денег пострадавшая выбрала объект недвижимости, составила предварительный договор и обратилась в органы опеки для получения разрешения. Спустя 10 дней женщина получила наличные в размере 7 миллионов рублей. Мошенники сообщили ей, что снятые средства помечены и их необходимо направить на экспертизу. Женщину заверили, что после процедуры деньги ей вернут, поэтому она передала в указанном мошенниками месте пакет с миллионами. На следующий день она сняла оставшиеся наличные и через несколько отделений разных банков внесла оставшуюся сумму.
Позднее пострадавшую попросили оформить заявку кредит, что наконец показалось ей подозрительным, и она связалась с родственницей, которая посоветовала ей незамедлительно обратиться в полицию.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала