Родственница бойца СВО из Бурятии отдала аферистам 8,5 миллиона рублей

УЛАН-УДЭ, 26 мар - РИА Новости. Жительница Бурятии отдала мошенникам, обещавшим госнаграду за погибшего родственника, почти 8,5 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.

"В общей сложности потерпевшая передала злоумышленникам денежные средства на сумму 8,495 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 25 марта в правоохранительные органы обратилась 39-летняя жительница Бурятии с заявлением о мошенничестве - с ее слов, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником военного комиссариата и сообщил, что ей положена государственная награда за погибшего родственника, она назвала номер своего страхового свидетельства.

Далее женщине поступил звонок от сотрудницы "Госуслуг", которая сообщила о взломе её личного кабинета, хищении персональных данных и переводе денег террористу. Женщине отправили скан-копию уведомления, составленного от её имени, о переводе крупной суммы. Позже пострадавшей написали якобы представители Центробанка, убедив, что её счета находятся под контролем, подозрительные операции приостановлены, но необходимо обновить банковские реквизиты, чтобы злоумышленники не получили доступ к деньгам. Женщине сообщили, что на её счетах находятся чужие денежные средства и их нужно вернуть наличкой. Потерпевшая сняла деньги, по указанию мошенников приобрела новый мобильный телефон и через банкомат внесла денежные средства несколькими операциями.

Спустя несколько дней мошенники снова связались с женщиной и заявили, что нужно получить разрешение от органа опеки и попечительства на распоряжение деньгами её детей. Для законности снятия денег пострадавшая выбрала объект недвижимости, составила предварительный договор и обратилась в органы опеки для получения разрешения. Спустя 10 дней женщина получила наличные в размере 7 миллионов рублей. Мошенники сообщили ей, что снятые средства помечены и их необходимо направить на экспертизу. Женщину заверили, что после процедуры деньги ей вернут, поэтому она передала в указанном мошенниками месте пакет с миллионами. На следующий день она сняла оставшиеся наличные и через несколько отделений разных банков внесла оставшуюся сумму.