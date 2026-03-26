МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, они создают бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.

"Представьте себе огромный зал, уставленный стеллажами с телефонами. Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью – заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента", - добавил Зуев.

По его словам, банки противостоят бот‑атакам, в том числе используя системы вроде Preventive Proxy от отечественного разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.