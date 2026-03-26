Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян
Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, они создают бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T04:06:00+03:00
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, они создают бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"Сегодня мошенники пытаются создавать целые бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении в поисках ошибок логики", - сказал он.
"Представьте себе огромный зал, уставленный стеллажами с телефонами. Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью – заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента", - добавил Зуев.
По его словам, банки противостоят бот‑атакам, в том числе используя системы вроде Preventive Proxy от отечественного разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.
"Это решение анализирует поведение пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения, чтобы отличить автоматизированные запросы ботов от действий реальных людей и создает уникальный "цифровой отпечаток" устройства, позволяя системе допускать только доверенные девайсы и отсекать "чужие" устройства злоумышленников", - заключил Зуев.