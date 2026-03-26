Украинцы в Польше становятся жертвами мошенничества соотечественников

ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские беженцы в Польше часто становятся жертвами мошенничества со стороны своих соотечественников, рассказал РИА Новости представитель местной полиции.
"После начала войны в Польшу прибыли миллионы украинцев. Если те граждане Украины, которые ранее жили и работали в нашей стране, как-то ориентировались в местных реалиях, то вновь прибывшие не знали ни языка, ни правил и законов. Вместе с потоком беженцев активизировались и мошенники, которые нередко используют доверие и язык своих же соотечественников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, случаи мошенничества в отношении украинских беженцев фиксируются регулярно.
"Практически нет дня, чтобы не фиксировались случаи, когда беженцы становятся жертвами краж или мошенничества. Схемы обмана – совершенно разные. Самые распространённые – это фиктивная аренда жилья, посредники, которые берут деньги за несуществующую работу, платные "услуги" по оформлению документов, финансовые пирамиды и переводы денег, телефонное мошенничество", - рассказал представитель полиции.
"Отдельная проблема – это мошенники, говорящие на русском или украинском языках, которые специально ищут беженцев, потому что к ним легче войти в доверие. Мошеннические схемы существовали и раньше, но после начала войны их стало больше, так как появилось большое количество уязвимых людей, срочно ищущих жильё и работу", - добавил он.
В качестве примера полицейский привел недавний пример женщины из Харькова, которая потеряла деньги при попытке аренды квартиры. "Она нашла квартиру через Telegram. Ей вызвалась помочь женщина, общавшаяся на украинском. Попросила задаток в 800 злотых (около 220 долларов). После перевода денег она исчезла", - рассказал он.
Другой жертвой мошенников стала группа беженцев из Днепропетровска, которые искали работу. "Им обещали официальную работу на складе, взяли по 300 злотых за оформление документов. Потом оказалось, что такой фирмы вообще не существует", - рассказал собеседник агентства.
Очередной жертвой мошенников стала киевлянка, которая клюнула на предложение помочь сократить срок рассмотрения дела о предоставлении ВНЖ. "На момент, когда она поняла, что такой услуги не существует, женщина уже передала мошенникам несколько тысяч злотых", - сказал полицейский.
Польская полиция также задерживала организованные группы мошенников, среди которых были граждане Украины. Например, в 2026 году была задержана группа, которая занималась телефонным мошенничеством и похитила у людей почти миллион злотых.
По различным данным, в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины.