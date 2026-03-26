Украинцы в Польше становятся жертвами мошенничества соотечественников

ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские беженцы в Польше часто становятся жертвами мошенничества со стороны своих соотечественников, рассказал РИА Новости представитель местной полиции.

"После начала войны в Польшу прибыли миллионы украинцев. Если те граждане Украины , которые ранее жили и работали в нашей стране, как-то ориентировались в местных реалиях, то вновь прибывшие не знали ни языка, ни правил и законов. Вместе с потоком беженцев активизировались и мошенники, которые нередко используют доверие и язык своих же соотечественников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, случаи мошенничества в отношении украинских беженцев фиксируются регулярно.

"Практически нет дня, чтобы не фиксировались случаи, когда беженцы становятся жертвами краж или мошенничества. Схемы обмана – совершенно разные. Самые распространённые – это фиктивная аренда жилья, посредники, которые берут деньги за несуществующую работу, платные "услуги" по оформлению документов, финансовые пирамиды и переводы денег, телефонное мошенничество", - рассказал представитель полиции.

"Отдельная проблема – это мошенники, говорящие на русском или украинском языках, которые специально ищут беженцев, потому что к ним легче войти в доверие. Мошеннические схемы существовали и раньше, но после начала войны их стало больше, так как появилось большое количество уязвимых людей, срочно ищущих жильё и работу", - добавил он.

В качестве примера полицейский привел недавний пример женщины из Харькова , которая потеряла деньги при попытке аренды квартиры. "Она нашла квартиру через Telegram . Ей вызвалась помочь женщина, общавшаяся на украинском. Попросила задаток в 800 злотых (около 220 долларов). После перевода денег она исчезла", - рассказал он.

Другой жертвой мошенников стала группа беженцев из Днепропетровска , которые искали работу. "Им обещали официальную работу на складе, взяли по 300 злотых за оформление документов. Потом оказалось, что такой фирмы вообще не существует", - рассказал собеседник агентства.

Очередной жертвой мошенников стала киевлянка, которая клюнула на предложение помочь сократить срок рассмотрения дела о предоставлении ВНЖ. "На момент, когда она поняла, что такой услуги не существует, женщина уже передала мошенникам несколько тысяч злотых", - сказал полицейский.

Польская полиция также задерживала организованные группы мошенников, среди которых были граждане Украины. Например, в 2026 году была задержана группа, которая занималась телефонным мошенничеством и похитила у людей почти миллион злотых.