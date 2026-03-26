В МИД ПМР раскрыли размер потерь от таможенных пошлин Молдавии

Глава МИД ПМР отметил, что данные потери особенно чувствительны на текущем этапе, когда Приднестровье продолжает нести большие издержки, связанные с гуманитарно-энергетическим кризисом. По его словам, сегодня есть проблемы с наполняемостью бюджета, от чего напрямую зависит исполнение базовых социальных обязательств перед населением, таких как выплаты пенсий, зарплат и пособий.