В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем - РИА Новости, 26.03.2026
04:34 26.03.2026
В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем
В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем - РИА Новости, 26.03.2026
В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем
Миротворческий механизм в Приднестровье служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта, заявил в интервью РИА Новости...
2026-03-26T04:34:00+03:00
2026-03-26T04:34:00+03:00
россия
днестр
молдавия
виталий игнатьев
россия
днестр
молдавия
россия, днестр, молдавия, виталий игнатьев
Россия, Днестр, Молдавия, Виталий Игнатьев
В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем

Игнатьев: миротворческий механизм в ПМР служит надежным предохранителем

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Миротворческий механизм в Приднестровье служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Не звучат выстрелы, люди могут мирно жить, трудиться, растить детей. И в этом заслуга именно действующего миротворческого механизма, который с 1992 года служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что сколько бы ни было инсинуации вокруг миротворческой операции под эгидой России, все они неуклонно разбиваются об один непреложный факт того, что сегодня, как и 30 лет назад, на берегах Днестра сохраняется прочный мир.
"Для Приднестровья это означает возможность развиваться и надежную гарантию мира, особенно востребованную сейчас, на фоне милитаризации Молдовы и ее отказа от адекватного диалога с Приднестровьем", - добавил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
РоссияДнестрМолдавияВиталий Игнатьев
 
 
