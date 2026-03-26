В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Миротворческий механизм в Приднестровье служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.