В Приднестровье назвали миротворческий механизм надежным предохранителем

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Миротворческий механизм в Приднестровье служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Не звучат выстрелы, люди могут мирно жить, трудиться, растить детей. И в этом заслуга именно действующего миротворческого механизма, который с 1992 года служит надежным предохранителем от любых силовых проявлений неурегулированного конфликта", - сказал Игнатьев.
"Для Приднестровья это означает возможность развиваться и надежную гарантию мира, особенно востребованную сейчас, на фоне милитаризации Молдовы и ее отказа от адекватного диалога с Приднестровьем", - добавил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.