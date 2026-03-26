Министра энергетики Ставрополья заподозрили в передаче в аренду гособъекта

ПЯТИГОРСК, 26 мар – РИА Новости. Министра энергетики Ставрополья и его заместителя подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении госсобственностью в Сочи, сообщило ГУ МВД региона.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из УФСБ региона выявлен факт противоправной деятельности, совершенный министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а также его заместителем. …должностные лица незаконно… передали коммерческой организации в аренду объекты недвижимости, расположенные на территории города Сочи, находящиеся в управлении одного из учебных заведений Невинномысска… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.
Министра энергетики Ставрополья задержали ночью
Вчера, 12:01