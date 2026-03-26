Французские ЧВК привлекают наемников в ВСУ, заявили в МИД

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Французские частные военные компании привлекают желающих участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева, в первую очередь обращая внимание на бойцов французского Иностранного легиона, не несущих службу в данный момент, сообщили в МИД России.
"С 2022 года (французские ЧВК - ред.) привлекают добровольцев для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Приоритетному отбору подлежат "отпускники" из Иностранного легиона, бывшие военнослужащие из стран ЕС, а также граждане африканских государств", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Также отмечается, что французские ЧВК предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории стран Восточной Европы.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.