Французские ЧВК привлекают наемников в ВСУ, заявили в МИД

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Французские частные военные компании привлекают желающих участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева, в первую очередь обращая внимание на бойцов французского Иностранного легиона, не несущих службу в данный момент, сообщили в МИД России.