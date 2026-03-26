В Москве пьяный мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина устроил погром на стойке информации и продажи сувениров на станции метро в Москве, суд назначил ему 15 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел на станции метро "Комсомольская".
"Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на стойке информации и продажи сувениров отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию", - говорится в сообщении.
Прибывшие полицейские пресекли противоправные действия нарушителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 51-летний мужчина. На него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Суд назначил нарушителю административный арест на 15 суток.