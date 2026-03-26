Ефимов: станцию метро "Липецкая" возведут с двумя вестибюлями

"Планировочные решения станции метро "Липецкая" разработаны для комфортной организации движения пассажиров, без пересечения их потоков. Для доступа на станцию соорудят два подземных вестибюля", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что вестибюли предусматривают пять выходов к жилой и общественной застройке, а также остановкам городского транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Также там планируется установить восемь лифтов.

Станция "Липецкая" московского метро – мелкого заложения с платформами берегового типа. Это значит, что ее пути находятся в центре, а платформы по обе стороны от них. Саму станцию построят вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Педагогической улице, добавляется в пресс-релизе.