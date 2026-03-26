Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: станцию метро "Липецкая" возведут с двумя вестибюлями - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/metro-2082990605.html
Ефимов: станцию метро "Липецкая" возведут с двумя вестибюлями
Станцию метро "Липецкая" строящейся Бирюлевской линии метрополитена возведут с двумя подземными вестибюлями, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:05:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московский метрополитен
Ефимов: станцию метро "Липецкая" возведут с двумя вестибюлями

Ефимов: станцию метро "Липецкая" возведут с двумя подземными вестибюлями

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Станцию метро "Липецкая" строящейся Бирюлевской линии метрополитена возведут с двумя подземными вестибюлями, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Планировочные решения станции метро "Липецкая" разработаны для комфортной организации движения пассажиров, без пересечения их потоков. Для доступа на станцию соорудят два подземных вестибюля", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что вестибюли предусматривают пять выходов к жилой и общественной застройке, а также остановкам городского транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Также там планируется установить восемь лифтов.
Станция "Липецкая" московского метро – мелкого заложения с платформами берегового типа. Это значит, что ее пути находятся в центре, а платформы по обе стороны от них. Саму станцию построят вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Педагогической улице, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении проходки первого тоннеля Бирюлевской линии метро.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала