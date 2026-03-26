"Металлург" вновь обыграл "Сибирь" в матче первого раунда Кубка Гагарина
19:32 26.03.2026
"Металлург" вновь обыграл "Сибирь" в матче первого раунда Кубка Гагарина
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
андрей разин
никита михайлис
семен кошелев
металлург (магнитогорск)
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Металлург" увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина против "Сибири"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
5 : 1
Сибирь
03:30 • Робин Пресс
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
02:53 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Егор Яковлев)
09:10 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
01:08 • Mikhail Fyodorov
12:16 • Робин Пресс
(Люк Джонсон, Никита Коротков)
17:19 • Семен Кошелев
(Антон Косолапов)
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Робин Пресс (4-я и 53-я минуты), Роман Канцеров (23), Никита Михайлис (30) и Михаил Федоров (42). В составе проигравших шайбу забросил Семен Кошелев (18).
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина "Металлург" выиграл свой 800-й матч в КХЛ. Нападающий команды Дерек Барак провел 200-ю игру в лиге.
Команда Андрея Разина повела в серии со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут 28 и 30 марта в Новосибирске.
"Металлург" выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, "Сибирь" стала на Востоке восьмой.
