Дети получают психологическую помощь после нападения в челябинской школе

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Дети получают психологическую помощь после нападения в школе Челябинска, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"Пострадавшие дети в настоящее время находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Все дети также получают необходимую психологическую помощь", - сказала омбудсмен.