11:15 26.03.2026
Дети получают психологическую помощь после нападения в челябинской школе
Дети получают психологическую помощь после нападения в челябинской школе
Дети получают психологическую помощь после нападения в школе Челябинска, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. РИА Новости, 26.03.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Дети получают психологическую помощь после нападения в школе Челябинска, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
"Пострадавшие дети в настоящее время находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Все дети также получают необходимую психологическую помощь", - сказала омбудсмен.
В четверг правительство региона сообщило, что девятиклассник принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности, покушении на убийство и оказании небезопасных услуг. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице. Также госпитализирован нападавший.
