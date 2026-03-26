Финский зоопарк не выделит невесту манулу Тимофею

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Зоопарк Коркеасаари в Хельсинки сообщил РИА Новости, что не сможет предоставить свою самку манула в качестве невесты для самца Тимофея из Московского зоопарка, так как у них уже была создана размножающаяся пара животных данного вида, которая сейчас является там единственной.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости ранее, что Тимоше подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
"У нас есть только одна размножающаяся пара манулов… Надеемся, что Тимофей скоро найдет себе самку", - заявила РИА Новости представитель зоопарка Хельсинки.
Она также посоветовала обратиться в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (EARAZA).
Ранее зоопарк Spaycific'Zoo на северо-западе Франции сообщил РИА Новости, что не сможет предложить манулу Тимофею невесту из числа своих самок, поскольку те являются носителями вируса кошачьего герпеса. До этого Варшавский зоопарк также заявил РИА Новости, что не рассматривает вариант спаривания своей самки манула с Тимофеем.
Манул Тимофей родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии - 11 июня 2020 года. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях.
