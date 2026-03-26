Стало известно, когда Махачев проведет следующий бой

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что обладатель пояса промоушена в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий бой в августе.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз на своей странице в X сообщил, что россиянин проведет следующий бой в июле.

"Неправда... Это будет в августе", - приводит слова Уайта Red Corner MMA в соцсети Х.

Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.